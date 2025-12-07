ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» в Уфе и взял реванш за недавнее поражение в Москве

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 3:1.

На 33-й минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Николай Коваленко с передач Дениса Гурьянова и Дениса Зернова. На старте третьего периода «Салават Юлаев» сравнял счёт благодаря голу Максима Кузнецова, которому ассистировали Шелдон Ремпал и Александр Жаровский. В середине третьего периода ЦСКА забросил две шайбы — отличились Владислав Ерёменко и Кирилл Долженков.

Таким образом, ЦСКА взял реванш у «Салавата Юлаева» за поражение в Москве 1 декабря со счётом 2:3 по буллитам.

