Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — ЦСКА, результат матча 7 декабря 2025 года, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» в Уфе и взял реванш за недавнее поражение в Москве
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Коваленко (Гурьянов, Зернов) – 32:04 (5x5)     1:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 42:00 (5x5)     1:2 Ерёменко (Полтапов, Соркин) – 47:38 (5x5)     1:3 Долженков – 54:24 (5x5)    

На 33-й минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Николай Коваленко с передач Дениса Гурьянова и Дениса Зернова. На старте третьего периода «Салават Юлаев» сравнял счёт благодаря голу Максима Кузнецова, которому ассистировали Шелдон Ремпал и Александр Жаровский. В середине третьего периода ЦСКА забросил две шайбы — отличились Владислав Ерёменко и Кирилл Долженков.

Таким образом, ЦСКА взял реванш у «Салавата Юлаева» за поражение в Москве 1 декабря со счётом 2:3 по буллитам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

