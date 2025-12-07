Вячеслав Козлов прокомментировал крупную победу «Динамо» на выезде над «Трактором»
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил убедительную победу над «Трактором» (8:4) в выездном матче.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 8
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев, Пыленков) – 00:37 (5x5) 0:2 Комтуа (Уил, Гусев) – 07:12 (5x4) 1:2 Горюнов-Рольгизер (Гросс, Глотов) – 15:09 (5x5) 1:3 Швец-Роговой (Слепышев, Гусев) – 17:12 (6x5) 1:4 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 19:53 (5x5) 1:5 Римашевский (Ильенко, Ожиганов) – 26:24 (5x5) 1:6 Уил (Сикура, Гусев) – 29:43 (5x5) 2:6 Рыков (Прибыльский, Коромыслов) – 33:09 (5x5) 2:7 Гусев (Сикура) – 36:42 (5x5) 2:8 Гусев (Уил, Сикура) – 42:41 (5x4) 3:8 Коршков (Глотов, Гросс) – 54:38 (5x4) 4:8 Коршков (Ливо) – 59:58 (5x4)
«Сегодня была ранняя игра для нас – она началась в два часа по Москве. И это был заключительный матч в нашем выезде. Поэтому сегодня сконцентрировались на начале [игры].
Сказал ребятам, что нам нужно хорошо начать. Забили голы, опять сработало большинство на моменте. Потом вытерпели, когда было нужно. Да, закрывали нас в зоне, но мы хорошо оборонялись.
В конце начали удаляться, дали сопернику забить несколько голов. Но в целом довольны выездом и довольны сегодняшней победой», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
17:39
-
17:30
-
16:56
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:28
-
16:21
-
16:21
-
15:52
-
15:41
-
15:14
-
14:34
-
14:04
-
13:47
-
13:43
-
13:38
-
13:36
-
13:34
-
13:29
-
13:10
-
13:05
-
12:50
-
12:38
-
12:24
-
12:08
-
11:48
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:46
-
10:16
-
09:44
-
09:30
-
09:14