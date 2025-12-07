Вячеслав Козлов прокомментировал крупную победу «Динамо» на выезде над «Трактором»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил убедительную победу над «Трактором» (8:4) в выездном матче.

«Сегодня была ранняя игра для нас – она началась в два часа по Москве. И это был заключительный матч в нашем выезде. Поэтому сегодня сконцентрировались на начале [игры].

Сказал ребятам, что нам нужно хорошо начать. Забили голы, опять сработало большинство на моменте. Потом вытерпели, когда было нужно. Да, закрывали нас в зоне, но мы хорошо оборонялись.

В конце начали удаляться, дали сопернику забить несколько голов. Но в целом довольны выездом и довольны сегодняшней победой», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.