«Мало что можно сказать положительного». И. о. тренера «Трактора» о 4:8 в матче с «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише назвал поражение от московского «Динамо» (4:8) одним из худших матчей челябинского клуба в сезоне.

— В целом это один из наших худших матчей в сезоне. Мало что можно сказать положительного.

— Почему было такое невнятное, мягко скажем, начало? Уже с экватора матча зрители начали покидать трибуны, такая была игра, что зрители начали покидать трибуны с 30-й минуты…

— У нас не выдалось хорошим не только начало матча. До этого мы показывали игры, где начало было уверенным, но сегодня явно не один из таких дней, – передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.