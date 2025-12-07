Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мало что можно сказать положительного». И. о. тренера «Трактора» о 4:8 в матче с «Динамо»

«Мало что можно сказать положительного». И. о. тренера «Трактора» о 4:8 в матче с «Динамо»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише назвал поражение от московского «Динамо» (4:8) одним из худших матчей челябинского клуба в сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 8
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев, Пыленков) – 00:37 (5x5)     0:2 Комтуа (Уил, Гусев) – 07:12 (5x4)     1:2 Горюнов-Рольгизер (Гросс, Глотов) – 15:09 (5x5)     1:3 Швец-Роговой (Слепышев, Гусев) – 17:12 (6x5)     1:4 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 19:53 (5x5)     1:5 Римашевский (Ильенко, Ожиганов) – 26:24 (5x5)     1:6 Уил (Сикура, Гусев) – 29:43 (5x5)     2:6 Рыков (Прибыльский, Коромыслов) – 33:09 (5x5)     2:7 Гусев (Сикура) – 36:42 (5x5)     2:8 Гусев (Уил, Сикура) – 42:41 (5x4)     3:8 Коршков (Глотов, Гросс) – 54:38 (5x4)     4:8 Коршков (Ливо) – 59:58 (5x4)    

— В целом это один из наших худших матчей в сезоне. Мало что можно сказать положительного.

— Почему было такое невнятное, мягко скажем, начало? Уже с экватора матча зрители начали покидать трибуны, такая была игра, что зрители начали покидать трибуны с 30-й минуты…
— У нас не выдалось хорошим не только начало матча. До этого мы показывали игры, где начало было уверенным, но сегодня явно не один из таких дней, – передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» забило 8 голов и разгромило «Трактор», Гусев набрал 6 очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android