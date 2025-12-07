«Барыс» сравнял счёт в концовке матча, но уступил «Сибири» по буллитам

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и новосибирской «Сибирью». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 2:1 по буллитам.

На 29-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко, которому ассистировал Архип Неколенко. В начале третьего периода Лещенко получил большой пятиминутный штраф за колющий удар, который не смогли реализовать хоккеисты «Барыса». Хозяева сравняли счёт за полторы минуты до конца основного времени при игре в большинстве — отличился Мэйсон Морелли. По буллитам победу одержала «Сибирь».

«Сибирь» выиграла у «Барыса» четвёртый матч из пяти в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё одну встречу 20 марта.