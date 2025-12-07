«Барыс» сравнял счёт в концовке матча, но уступил «Сибири» по буллитам

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и новосибирской «Сибирью». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 2:1 по буллитам.
На 29-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко, которому ассистировал Архип Неколенко. В начале третьего периода Лещенко получил большой пятиминутный штраф за колющий удар, который не смогли реализовать хоккеисты «Барыса». Хозяева сравняли счёт за полторы минуты до конца основного времени при игре в большинстве — отличился Мэйсон Морелли. По буллитам победу одержала «Сибирь».
«Сибирь» выиграла у «Барыса» четвёртый матч из пяти в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё одну встречу 20 марта.
- 7 декабря 2025
-
17:39
-
17:30
-
16:56
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:28
-
16:21
-
16:21
-
15:52
-
15:41
-
15:14
-
14:34
-
14:04
-
13:47
-
13:43
-
13:38
-
13:36
-
13:34
-
13:29
-
13:10
-
13:05
-
12:50
-
12:38
-
12:24
-
12:08
-
11:48
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:46
-
10:16
-
09:44
-
09:30
-
09:14