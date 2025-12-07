Скидки
Барыс — Сибирь, результат матча 7 декабря 2025 года, счет 1:2 Б, КХЛ 2025/2026

«Барыс» сравнял счёт в концовке матча, но уступил «Сибири» по буллитам
Комментарии

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и новосибирской «Сибирью». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 2:1 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Неколенко) – 28:54 (5x5)     1:1 Морелли (Томпсон, Уолш) – 58:26 (6x4)     1:2 Уилсон – 65:00    

На 29-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко, которому ассистировал Архип Неколенко. В начале третьего периода Лещенко получил большой пятиминутный штраф за колющий удар, который не смогли реализовать хоккеисты «Барыса». Хозяева сравняли счёт за полторы минуты до конца основного времени при игре в большинстве — отличился Мэйсон Морелли. По буллитам победу одержала «Сибирь».

«Сибирь» выиграла у «Барыса» четвёртый матч из пяти в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё одну встречу 20 марта.

