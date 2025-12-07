Скидки
«Мы ко всему готовы». Капитан «Авангарда» прокомментировал яркую победу над «Спартаком»

Комментарии

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил победу в результативном матче со «Спартаком» (7:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 5
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5)     2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5)     3:1 Морозов (Ружичка, Миронов) – 10:15 (5x5)     4:1 Маклауд (Ибрагимов, Мартынов) – 14:32 (5x5)     5:1 Шарипзянов – 14:48 (5x5)     5:2 Рубцов (Коростелёв) – 17:35 (5x5)     6:2 Волков (Маклауд) – 23:41 (5x5)     6:3 Морозов (Миронов, Ружичка) – 31:11 (5x5)     7:3 Волков (Пономарёв, Шарипзянов) – 40:15 (5x5)     7:4 Ружичка (Морозов, Тодд) – 45:03 (5x5)     7:5 Морозов (Ружичка, Рубцов) – 54:35 (5x4)    

«Мы ко всему готовы, надо выходить и работать. Хорошо, что смогли реализовать свои моменты в начале игры, но в обороне, конечно, надо играть чище. Когда ты много пропускаешь, то это не очень хорошо.

В таблицу давно не заглядывал, там у нас поменьше игр, чем у других команд. Стараемся становиться лучше каждый день, были матчи, которые мы сами отдали. Но ничего, становимся умнее.

Мы много работаем над тем, что после пропущенных голов нужно продолжать делать то же самое, что мы и делали. Сегодня нам это в целом удалось. Единственное, нужно убрать эти ненужные удаления.

Набрал 2+2 сегодня? Да, но, если честно, чем меньше обращаешь на это внимание, тем больше получается, старался об этом не думать. Главное — приносить пользу команде, но защитник всё равно должен защищаться, а нападающий – атаковать», – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

