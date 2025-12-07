«Мы ко всему готовы». Капитан «Авангарда» прокомментировал яркую победу над «Спартаком»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил победу в результативном матче со «Спартаком» (7:5).

«Мы ко всему готовы, надо выходить и работать. Хорошо, что смогли реализовать свои моменты в начале игры, но в обороне, конечно, надо играть чище. Когда ты много пропускаешь, то это не очень хорошо.

В таблицу давно не заглядывал, там у нас поменьше игр, чем у других команд. Стараемся становиться лучше каждый день, были матчи, которые мы сами отдали. Но ничего, становимся умнее.

Мы много работаем над тем, что после пропущенных голов нужно продолжать делать то же самое, что мы и делали. Сегодня нам это в целом удалось. Единственное, нужно убрать эти ненужные удаления.

Набрал 2+2 сегодня? Да, но, если честно, чем меньше обращаешь на это внимание, тем больше получается, старался об этом не думать. Главное — приносить пользу команде, но защитник всё равно должен защищаться, а нападающий – атаковать», – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.