«Всё сложилось в нашу пользу». Капитан «Динамо» — о крупной победе над «Трактором»

Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов подвёл итоги победного матча с «Трактором» (8:4).
— За счёт чего превзошли сегодня «Трактор»?
— Игра началась в нашу пользу. И гол забили быстро, и большинство реализовали. И вроде не допускали глупых ошибок, чтобы дать возможности сопернику.
— У «Трактора» как раз было много ошибок в обороне. Из-за этого так много шайб забросили?
— Да нет. Просто в чём-то получается лучше, какие моменты удаются. Всё сложилось в нашу пользу. Не нужно кого-то перехваливать.
— В концовке у «Динамо» три удаления подряд. Уже поняли, что победили и можно расслабиться?
— Нет, конечно. Это наша ошибка.
— В прошлом сезоне «Трактор» был неудобным соперником. В этом сезоне смогли выиграть два матча. Ситуация исправилась?
— Нельзя сравнивать два сезона. Там были свои проблемы, мы на них и оступились.
— Приятно заканчивать первую половину чемпионата на победной ноте?
— Всегда приятно побеждать. Тем более что забросили восемь шайб. Главное, вернуться в такой же форме, — цитирует Ожиганова пресс-служба клуба.
- 7 декабря 2025
