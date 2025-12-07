Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такие матчи убивают психологию». Защитник «Спартака» — о поражении от «Авангарда»

«Такие матчи убивают психологию». Защитник «Спартака» — о поражении от «Авангарда»
Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Орлов прокомментировал поражение от «Авангарда» в результативном матче со счётом 5:7.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 5
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5)     2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5)     3:1 Морозов (Ружичка, Миронов) – 10:15 (5x5)     4:1 Маклауд (Ибрагимов, Мартынов) – 14:32 (5x5)     5:1 Шарипзянов – 14:48 (5x5)     5:2 Рубцов (Коростелёв) – 17:35 (5x5)     6:2 Волков (Маклауд) – 23:41 (5x5)     6:3 Морозов (Миронов, Ружичка) – 31:11 (5x5)     7:3 Волков (Пономарёв, Шарипзянов) – 40:15 (5x5)     7:4 Ружичка (Морозов, Тодд) – 45:03 (5x5)     7:5 Морозов (Ружичка, Рубцов) – 54:35 (5x4)    

«Не очень проигрывать перед паузой. Сложно, когда пропускаешь с первых четырёх бросков три гола, это наши ошибки в обороне, как обычно. Тяжело из раза в раз возвращаться с 0:3, с 0:4, такие матчи убивают психологию защитников, нападающим сложнее становится, потому что давление большое», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Орлов подрался с нападающим «Авангарда» Василием Пономарёвым сразу после финальной сирены. Игроку омского клуба не понравилось, что спартаковец бросил по воротам с финальной сиреной.

Материалы по теме
Видео
В матче «Авангард» — «Спартак» состоялась яркая драка после финальной сирены
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android