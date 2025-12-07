«Такие матчи убивают психологию». Защитник «Спартака» — о поражении от «Авангарда»

Защитник «Спартака» Даниил Орлов прокомментировал поражение от «Авангарда» в результативном матче со счётом 5:7.

«Не очень проигрывать перед паузой. Сложно, когда пропускаешь с первых четырёх бросков три гола, это наши ошибки в обороне, как обычно. Тяжело из раза в раз возвращаться с 0:3, с 0:4, такие матчи убивают психологию защитников, нападающим сложнее становится, потому что давление большое», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Орлов подрался с нападающим «Авангарда» Василием Пономарёвым сразу после финальной сирены. Игроку омского клуба не понравилось, что спартаковец бросил по воротам с финальной сиреной.