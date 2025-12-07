«Такие матчи убивают психологию». Защитник «Спартака» — о поражении от «Авангарда»
Защитник «Спартака» Даниил Орлов прокомментировал поражение от «Авангарда» в результативном матче со счётом 5:7.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 5
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5) 2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5) 3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5) 3:1 Морозов (Ружичка, Миронов) – 10:15 (5x5) 4:1 Маклауд (Ибрагимов, Мартынов) – 14:32 (5x5) 5:1 Шарипзянов – 14:48 (5x5) 5:2 Рубцов (Коростелёв) – 17:35 (5x5) 6:2 Волков (Маклауд) – 23:41 (5x5) 6:3 Морозов (Миронов, Ружичка) – 31:11 (5x5) 7:3 Волков (Пономарёв, Шарипзянов) – 40:15 (5x5) 7:4 Ружичка (Морозов, Тодд) – 45:03 (5x5) 7:5 Морозов (Ружичка, Рубцов) – 54:35 (5x4)
«Не очень проигрывать перед паузой. Сложно, когда пропускаешь с первых четырёх бросков три гола, это наши ошибки в обороне, как обычно. Тяжело из раза в раз возвращаться с 0:3, с 0:4, такие матчи убивают психологию защитников, нападающим сложнее становится, потому что давление большое», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Орлов подрался с нападающим «Авангарда» Василием Пономарёвым сразу после финальной сирены. Игроку омского клуба не понравилось, что спартаковец бросил по воротам с финальной сиреной.
