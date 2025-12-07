Скидки
Лада — Северсталь, результат матча 7 декабря 2025 года, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

Дубль Лишки помог «Северстали» одержать волевую победу над «Ладой»
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Алтыбармакян (Грошев, Сетдиков) – 08:22 (5x5)     1:1 Ильин (Давыдов, Аймурзин) – 12:27 (5x5)     2:1 Юрчо (Чивилёв, Кугрышев) – 24:32 (5x5)     2:2 Лишка (Грегуар, Камалов) – 39:37 (5x4)     2:3 Лишка (Давыдов, Скоренов) – 40:53 (5x5)    

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян. Через несколько минут хоккеист «Северстали» Михаил Ильин сравнял счёт. На старте второго периода Томаш Юрчо вновь вывел «Ладу» вперёд в счёте. На последней минуте второго периода Адам Лишка сравнял счёт. На первой минуте третьего периода Лишка оформил дубль и впервые в матче вывел «Северсталь» вперёд в счёте.

«Лада» потерпела четвёртое поражение подряд.

