Дубль Лишки помог «Северстали» одержать волевую победу над «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали гости со счётом 3:2.

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян. Через несколько минут хоккеист «Северстали» Михаил Ильин сравнял счёт. На старте второго периода Томаш Юрчо вновь вывел «Ладу» вперёд в счёте. На последней минуте второго периода Адам Лишка сравнял счёт. На первой минуте третьего периода Лишка оформил дубль и впервые в матче вывел «Северсталь» вперёд в счёте.

«Лада» потерпела четвёртое поражение подряд.