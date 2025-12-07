Защитник «Спартака» — о камбэках: каждый раз сложнее отыгрывать фору. Организм не обманешь

Защитник «Спартака» Даниил Орлов высказался о большом количестве матчей с участием красно-белых, в которых им приходится отыгрывать несколько шайб по ходу встречи. «Спартак» уступил «Авангарду» в очередном результативном матче со счётом 5:7.

«У нас уже определённый опыт есть. «Спартак» не раз за последние сезоны выдавал такие матчи. Даже не знаю, что сказать. Очевидно, хочется начинать игру с 3:0 в нашу пользу, а не наоборот. Каждый раз сложнее отыгрывать такую фору, потому что организм не обманешь. Сегодня нам где-то чуток везения не хватило, удачи», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.