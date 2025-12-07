«Бывают дни, когда на контратаках залетает всё». Жамнов — о поражении «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (5:7).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 5
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5) 2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5) 3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5) 3:1 Морозов (Ружичка, Миронов) – 10:15 (5x5) 4:1 Маклауд (Ибрагимов, Мартынов) – 14:32 (5x5) 5:1 Шарипзянов – 14:48 (5x5) 5:2 Рубцов (Коростелёв) – 17:35 (5x5) 6:2 Волков (Маклауд) – 23:41 (5x5) 6:3 Морозов (Миронов, Ружичка) – 31:11 (5x5) 7:3 Волков (Пономарёв, Шарипзянов) – 40:15 (5x5) 7:4 Ружичка (Морозов, Тодд) – 45:03 (5x5) 7:5 Морозов (Ружичка, Рубцов) – 54:35 (5x4)
«Тяжело сказать, почему такие матчи у «Спартака получаются в последнее время. Сегодня начали-то неплохо, но вот эти ошибки привели к трём голам с четырёх бросков. Наверное, бывают такие дни, когда на контратаках залетает всё. Наши ошибки в обороне с каждой игрой повторяются, отвечу так, что не хватает ребят, которые приболели, чувствуется, что их не хватает. Сейчас много ребят из «Химика» подняли, наверное, они на данном этапе не готовы в таком темпе играть против серьёзных команд», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
