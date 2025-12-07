«Бывают дни, когда на контратаках залетает всё». Жамнов — о поражении «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (5:7).

«Тяжело сказать, почему такие матчи у «Спартака получаются в последнее время. Сегодня начали-то неплохо, но вот эти ошибки привели к трём голам с четырёх бросков. Наверное, бывают такие дни, когда на контратаках залетает всё. Наши ошибки в обороне с каждой игрой повторяются, отвечу так, что не хватает ребят, которые приболели, чувствуется, что их не хватает. Сейчас много ребят из «Химика» подняли, наверное, они на данном этапе не готовы в таком темпе играть против серьёзных команд», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.