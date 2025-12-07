Жамнов: вирус гуляет по «Спартаку», но искать причину поражений в этом неправильно

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что некоторые хоккеисты красно-белых подхватили вирус, но это не должно быть оправданием поражений. Красно-белые уступили «Авангарду» со счётом 5:7.

«Вирус да, гуляет по команде, это сказывается, но искать причину в этом неправильно. На матч выходят игроки, которые должны выполнять тренерскую установку. Георгиев приболел, а у Порядина микротравма, не стали форсировать, не хотим рисковать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Спартак» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче красно-белые встретятся с московским «Динамо» 16 декабря.