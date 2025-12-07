Скидки
Жамнов — об обороне «Спартака»: вижу свет в конце тоннеля, но не знаю, где этот конец

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о проблемах команды при игре в обороне. В матче с «Авангардом» красно-белые пропустили семь шайб и проиграли со счётом 5:7.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 5
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5)     2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5)     3:1 Морозов (Ружичка, Миронов) – 10:15 (5x5)     4:1 Маклауд (Ибрагимов, Мартынов) – 14:32 (5x5)     5:1 Шарипзянов – 14:48 (5x5)     5:2 Рубцов (Коростелёв) – 17:35 (5x5)     6:2 Волков (Маклауд) – 23:41 (5x5)     6:3 Морозов (Миронов, Ружичка) – 31:11 (5x5)     7:3 Волков (Пономарёв, Шарипзянов) – 40:15 (5x5)     7:4 Ружичка (Морозов, Тодд) – 45:03 (5x5)     7:5 Морозов (Ружичка, Рубцов) – 54:35 (5x4)    

«На перспективу вижу свет в конце тоннеля, но не знаю, где этот конец. Пытаемся донести до игроков, у нас много молодых защитников, тут нужны время и терпение. Посмотрим, насколько хватит этого терпения», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Спартак» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче красно-белые встретятся с московским «Динамо» 16 декабря. В КХЛ наступает недельная пауза на Кубок Первого канала.

