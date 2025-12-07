Жамнов — об обороне «Спартака»: вижу свет в конце тоннеля, но не знаю, где этот конец

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о проблемах команды при игре в обороне. В матче с «Авангардом» красно-белые пропустили семь шайб и проиграли со счётом 5:7.

«На перспективу вижу свет в конце тоннеля, но не знаю, где этот конец. Пытаемся донести до игроков, у нас много молодых защитников, тут нужны время и терпение. Посмотрим, насколько хватит этого терпения», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Спартак» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче красно-белые встретятся с московским «Динамо» 16 декабря. В КХЛ наступает недельная пауза на Кубок Первого канала.