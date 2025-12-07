«Создали себе проблемы, но нашли путь к победе». Ги Буше — о матче со «Спартаком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в результативном матче со «Спартаком» (7:5).

«Мы знали, что встречаемся с командой, которая много забивает, и мы были к этому готовы. Не весь матч мы шли уверенно, в третьем периоде создали себе проблемы, но нашли путь к победе. В последних восьми встречах у нас семь побед, и игра в Нижнекамске должна была оставаться за нами. Я доволен тем, сколько голов мы забиваем, ребята вернулись после травм. Примерно так, как мы смотримся сейчас, мы бы смотрелись с самого старта, если бы сразу играли полным составом», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.