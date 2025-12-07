Ги Буше: «Авангард» привыкает забивать в формате «5 на 5». Большинства у нас почти нет

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что в матчах с омским клубом соперники получают в два раза больше попыток реализации большинства. В прошедшем матче со «Спартаком» (7:5) омская команда не получила ни одного большинства, красно-белые трижды играли в численном преимуществе, одно из которых реализовали.

«Мы вынуждены почти всегда забивать в расстановке «5 на 5», ведь мы уже привыкаем к тому, что в большинстве нам практически не доводится поиграть. Попыток на большинство у нас в два раза меньше, чем у соперников. Мы это уже знаем и готовы к этому», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.