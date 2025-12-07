Скидки
Главная Хоккей Новости

«Соперник намеренно бросил после сирены». Ги Буше — о драке в конце матча со «Спартаком»

«Соперник намеренно бросил после сирены». Ги Буше — о драке в конце матча со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал драку с участием нападающего Василия Пономарёва с защитником «Спартака» Даниилом Орловым. Игроку омской команды не понравилось, что хоккеист «Спартака» бросил по воротам после финальной сирены. Игроки подрались в центральном круге уже после окончания времени матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 5
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5)     2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5)     3:1 Морозов (Ружичка, Миронов) – 10:15 (5x5)     4:1 Маклауд (Ибрагимов, Мартынов) – 14:32 (5x5)     5:1 Шарипзянов – 14:48 (5x5)     5:2 Рубцов (Коростелёв) – 17:35 (5x5)     6:2 Волков (Маклауд) – 23:41 (5x5)     6:3 Морозов (Миронов, Ружичка) – 31:11 (5x5)     7:3 Волков (Пономарёв, Шарипзянов) – 40:15 (5x5)     7:4 Ружичка (Морозов, Тодд) – 45:03 (5x5)     7:5 Морозов (Ружичка, Рубцов) – 54:35 (5x4)    

«Я знаю, почему произошла драка с участием Пономарёва. Дело в том, что игрок соперника намеренно нанёс бросок по нашим воротам после сирены», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Хоккеисты обменялись ударами, после чего Орлов завалил оппонента на лёд. Оба игрока получили повреждения в драке. Пономарёв был дополнительно наказан малым и дисциплинарным до конца игры штрафами как зачинщик драки.

