«Соперник намеренно бросил после сирены». Ги Буше — о драке в конце матча со «Спартаком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал драку с участием нападающего Василия Пономарёва с защитником «Спартака» Даниилом Орловым. Игроку омской команды не понравилось, что хоккеист «Спартака» бросил по воротам после финальной сирены. Игроки подрались в центральном круге уже после окончания времени матча.

«Я знаю, почему произошла драка с участием Пономарёва. Дело в том, что игрок соперника намеренно нанёс бросок по нашим воротам после сирены», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Хоккеисты обменялись ударами, после чего Орлов завалил оппонента на лёд. Оба игрока получили повреждения в драке. Пономарёв был дополнительно наказан малым и дисциплинарным до конца игры штрафами как зачинщик драки.