Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше рассказал, почему пропустит Матч звёзд КХЛ и одну игру «Авангарда» в феврале

Ги Буше рассказал, почему пропустит Матч звёзд КХЛ и одну игру «Авангарда» в феврале
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что не сможет посетить Матч звёзд КХЛ из-за поездки домой в Канаду, чтобы поддержать свою дочь, выступающую за университетскую хоккейную команду.

«Меня не будет в России во время Матча звёзд КХЛ, это заранее обговаривалось с руководством. У меня будет важное событие, связанное с моей семьёй. Моя дочь играет в хоккей за Йельский университет, сейчас у неё финальный выпускной год. Сам выпускной я посетить не смогу, но во время Матча звёзд я буду там, и мне даже придётся пропустить один матч «Авангарда». Я не могу не приехать», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» обыграл «Спартак» в матче с 12 голами, Морозов оформил хет-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android