Ги Буше рассказал, почему пропустит Матч звёзд КХЛ и одну игру «Авангарда» в феврале

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что не сможет посетить Матч звёзд КХЛ из-за поездки домой в Канаду, чтобы поддержать свою дочь, выступающую за университетскую хоккейную команду.

«Меня не будет в России во время Матча звёзд КХЛ, это заранее обговаривалось с руководством. У меня будет важное событие, связанное с моей семьёй. Моя дочь играет в хоккей за Йельский университет, сейчас у неё финальный выпускной год. Сам выпускной я посетить не смогу, но во время Матча звёзд я буду там, и мне даже придётся пропустить один матч «Авангарда». Я не могу не приехать», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.