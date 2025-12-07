«Обидно, что люди теряют работу из-за наших ошибок». Орлов — об игре «Спартака» в обороне

Защитник «Спартака» Даниил Орлов высказался об ошибках в обороне хоккеистов красно-белых, в результате которых тренерский штаб команды за последние четыре сезона покинули четыре специалиста.

— Почему из раза в раз повторяются эти ошибки у «Спартака»? Жамнов говорит, что он всё до игроков доносит.

— В первую очередь хочется сказать, что у нас постоянно то травмы, то болезни у защитников, какая-то непруха в этом плане. Даже не вспомню, чтобы я больше пяти матчей провёл с одним и тем же партнёром в паре обороны. Это тяжело. Я могу отвечать за свою игру, и я понимаю все требования. Да, есть грешки в обороне, потому что люблю играть в атаке. Надо исправляться, где-то проще действовать, может, в минус себе. Где-то строже играть. Потому что в плей-офф – совсем другие матчи.

— Что-то изменилось в требованиях к защитникам после изменений в тренерском штабе «Спартака»?

— Для меня мало что изменилось. Я с нынешним тренером по защитникам «Спартака» (Евгений Перов. – Прим. «Чемпионата») уже четвёртый сезон вместе работаю, когда я в МХЛ дебютировал, он был у меня на лавке. Он всегда рядом со мной, всегда знает, что сказать. Конечно, обидно, что мы так подставляем тренеров, уже четыре их поменялось за четыре года. Я имею в виду именно тренеров по защитникам. Обидно, что люди теряют работу из-за наших ошибок, нужно становиться умнее и старше с каждым годом. Всё ведь зависит от нас: тренер сказал проще – надо играть проще, сказал подключаться – надо подключаться. Молодым защитникам надо выходить на ведущие роли, помогать Андрею Миронову, который у нас сейчас один остался из опытных защитников, — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.