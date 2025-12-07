«Ак Барс» одержал третью победу в дерби с «Нефтехимиком» в текущем сезоне

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и казанским «Ак Барсом». Победу в татарстанском дерби одержали казанцы со счётом 3:1.
На 26-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, которому ассистировали Александр Хмелевски и Митчелл Миллер. Через несколько минут Александр Барабанов удвоил преимущество гостей с передач Алексея Пустозёрова и Константина Лучевникова. На первых секундах третьего периода гол в большинстве забил нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров с передач Евгения Митякина и Джозефа Душака. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Кирилл Семёнов.
«Ак Барс» выиграл три матча из четырёх у «Нефтехимика» в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё два матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 7 декабря 2025
-
19:50
-
19:40
-
19:20
-
19:05
-
18:58
-
18:51
-
18:40
-
18:34
-
18:31
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:13
-
18:05
-
17:53
-
17:39
-
17:30
-
16:56
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:28
-
16:21
-
16:21
-
15:52
-
15:41
-
15:14
-
14:34
-
14:04
-
13:47
-
13:43
-
13:38
-
13:36
-
13:34
-
13:29