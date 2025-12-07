Скидки
Хоккей

Нефтехимик — Ак Барс, результат матча 7 декабря 2025 года, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» одержал третью победу в дерби с «Нефтехимиком» в текущем сезоне
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и казанским «Ак Барсом». Победу в татарстанском дерби одержали казанцы со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 25:07 (5x4)     0:2 Барабанов (Пустозёров, Лучевников) – 30:16 (5x5)     1:2 Белозёров (Митякин, Душак) – 40:07 (5x4)     1:3 Дыняк (Бровкин, Карпухин) – 58:52 (en)    

На 26-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, которому ассистировали Александр Хмелевски и Митчелл Миллер. Через несколько минут Александр Барабанов удвоил преимущество гостей с передач Алексея Пустозёрова и Константина Лучевникова. На первых секундах третьего периода гол в большинстве забил нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров с передач Евгения Митякина и Джозефа Душака. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Кирилл Семёнов.

«Ак Барс» выиграл три матча из четырёх у «Нефтехимика» в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё два матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

