«Ак Барс» одержал третью победу в дерби с «Нефтехимиком» в текущем сезоне

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и казанским «Ак Барсом». Победу в татарстанском дерби одержали казанцы со счётом 3:1.

На 26-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, которому ассистировали Александр Хмелевски и Митчелл Миллер. Через несколько минут Александр Барабанов удвоил преимущество гостей с передач Алексея Пустозёрова и Константина Лучевникова. На первых секундах третьего периода гол в большинстве забил нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров с передач Евгения Митякина и Джозефа Душака. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Кирилл Семёнов.

«Ак Барс» выиграл три матча из четырёх у «Нефтехимика» в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё два матча.

