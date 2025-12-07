Защитник «Спартака»: Загидулина жалко уже. Он один из лучших вратарей, которых я видел

Защитник «Спартака» Даниил Орлов высказался об очередной замене стартового вратаря по ходу матча. Во встрече с «Авангардом» (5:7) был заменён Артём Загидулин после трёх пропущенных шайб за 10 минут.

— Что почувствовали, когда замена вратаря произошла?

— Да Артёма Загидулина жалко уже. Его вины ни в одном голе нет, там выход «2 в 1», потом в дальний угол человек попал. Четыре броска – три гола, это не Артёма игра точно. Он один из лучших вратарей, которых я видел за карьеру, уже хочется помогать ему, а не убивать его психологически. Хочется на себя брать уже ответственность за эти смены вратарей, — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.