Защитник «Спартака»: Загидулина жалко уже. Он один из лучших вратарей, которых я видел
Защитник «Спартака» Даниил Орлов высказался об очередной замене стартового вратаря по ходу матча. Во встрече с «Авангардом» (5:7) был заменён Артём Загидулин после трёх пропущенных шайб за 10 минут.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 5
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5) 2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5) 3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5) 3:1 Морозов (Ружичка, Миронов) – 10:15 (5x5) 4:1 Маклауд (Ибрагимов, Мартынов) – 14:32 (5x5) 5:1 Шарипзянов – 14:48 (5x5) 5:2 Рубцов (Коростелёв) – 17:35 (5x5) 6:2 Волков (Маклауд) – 23:41 (5x5) 6:3 Морозов (Миронов, Ружичка) – 31:11 (5x5) 7:3 Волков (Пономарёв, Шарипзянов) – 40:15 (5x5) 7:4 Ружичка (Морозов, Тодд) – 45:03 (5x5) 7:5 Морозов (Ружичка, Рубцов) – 54:35 (5x4)
— Что почувствовали, когда замена вратаря произошла?
— Да Артёма Загидулина жалко уже. Его вины ни в одном голе нет, там выход «2 в 1», потом в дальний угол человек попал. Четыре броска – три гола, это не Артёма игра точно. Он один из лучших вратарей, которых я видел за карьеру, уже хочется помогать ему, а не убивать его психологически. Хочется на себя брать уже ответственность за эти смены вратарей, — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
