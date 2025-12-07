Скидки
«Не понял, для чего это надо было». Защитник «Спартака» — о причинах драки с Пономарёвым

Защитник «Спартака» Даниил Орлов высказался о своей драке с нападающим «Авангарда» Василием Пономарёвым после финальной сирены. Инициатором потасовки стал игрок омской команды, которому не понравился бросок спартаковца по воротам с финальной сиреной.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 5
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Потуральски, Чистяков) – 01:24 (5x5)     2:0 Фьоре (Блажиевский, Шарипзянов) – 09:06 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Мартынов, Котляревский) – 09:43 (5x5)     3:1 Морозов (Ружичка, Миронов) – 10:15 (5x5)     4:1 Маклауд (Ибрагимов, Мартынов) – 14:32 (5x5)     5:1 Шарипзянов – 14:48 (5x5)     5:2 Рубцов (Коростелёв) – 17:35 (5x5)     6:2 Волков (Маклауд) – 23:41 (5x5)     6:3 Морозов (Миронов, Ружичка) – 31:11 (5x5)     7:3 Волков (Пономарёв, Шарипзянов) – 40:15 (5x5)     7:4 Ружичка (Морозов, Тодд) – 45:03 (5x5)     7:5 Морозов (Ружичка, Рубцов) – 54:35 (5x4)    

— Что произошло в концовке с Василием Пономарёвым?
— Вася подумал, что я бросил после свистка, хотя я бросил до свистка, это судьи и подтвердили. Это меня очень сильно удивило. Я так понял, что у него сразу был замысел подраться, ну а я всегда за команду готов постоять. Неплохая драка получилась, правда, я не понял, для чего это надо было, — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

