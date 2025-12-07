«Не понял, для чего это надо было». Защитник «Спартака» — о причинах драки с Пономарёвым

Защитник «Спартака» Даниил Орлов высказался о своей драке с нападающим «Авангарда» Василием Пономарёвым после финальной сирены. Инициатором потасовки стал игрок омской команды, которому не понравился бросок спартаковца по воротам с финальной сиреной.
— Что произошло в концовке с Василием Пономарёвым?
— Вася подумал, что я бросил после свистка, хотя я бросил до свистка, это судьи и подтвердили. Это меня очень сильно удивило. Я так понял, что у него сразу был замысел подраться, ну а я всегда за команду готов постоять. Неплохая драка получилась, правда, я не понял, для чего это надо было, — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
