Игорь Никитин оценил победу ЦСКА в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

«Парни провели целостную игру все три периода. Выдержали движение, да и мысль была. Где-то нас подвела реализация из-за организованной обороны «Салавата Юлаева». Готовимся дальше. Решение дать сыграть Самонову в Уфе? Мы особо не подгадывали, они с Гамзиным играют через игру. Победа всегда придаёт уверенности, и Саня Самонов её заслужил! Считаю, что ребята сегодня помогли забрать у него лишнюю работу, но, когда было нужно, он выручил. Стоит ли в ближайших матчах ждать Спронга? Без комментариев», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.