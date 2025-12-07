Игорь Никитин оценил победу ЦСКА в матче с «Салаватом Юлаевым»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Коваленко (Гурьянов, Зернов) – 32:04 (5x5) 1:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 42:00 (5x5) 1:2 Ерёменко (Полтапов, Соркин) – 47:38 (5x5) 1:3 Долженков – 54:24 (5x5)
«Парни провели целостную игру все три периода. Выдержали движение, да и мысль была. Где-то нас подвела реализация из-за организованной обороны «Салавата Юлаева». Готовимся дальше. Решение дать сыграть Самонову в Уфе? Мы особо не подгадывали, они с Гамзиным играют через игру. Победа всегда придаёт уверенности, и Саня Самонов её заслужил! Считаю, что ребята сегодня помогли забрать у него лишнюю работу, но, когда было нужно, он выручил. Стоит ли в ближайших матчах ждать Спронга? Без комментариев», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.
