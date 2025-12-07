Скидки
Виктор Козлов оценил первую половину сезона в исполнении «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:3) и заявил, что уфимской команде не хватило сил, чтобы противостоять сопернику.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Коваленко (Гурьянов, Зернов) – 32:04 (5x5)     1:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 42:00 (5x5)     1:2 Ерёменко (Полтапов, Соркин) – 47:38 (5x5)     1:3 Долженков – 54:24 (5x5)    

– Не хватило мощи и сил против этого соперника. Не удавалось вскрывать оборону ЦСКА, соперник хорошо контролировал шайбу, накладывал смены. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали всё, что могли. Отдохнём и будем готовиться к «зелёному дерби».

– Какие планы у команды на эту паузу?
– Несколько дней отдохнём, а потом вернёмся к тренировкам.

– Когда узнали, что Александр Самонов выйдет в старте, внесли корректировки? Ребята же знают, куда стоит бросать ему.
– Ребята знают, но до Самонова надо было ещё добраться. Соперник забрал много сил.

– Половина регулярного чемпионата завершилась. Как можете подытожить этот отрезок?
– Он был и вверх, и вниз. Сначала было тяжко, были травмы. Посмотрели ребят из «Тороса» и «Толпара», кто-то сумел закрепиться. Надеюсь, чтобы вторая часть прошла более ровно, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

