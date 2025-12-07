Гатиятулин назвал ключевой фактор победы «Ак Барса» в дерби с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:1) и отметил характер хоккеистов казанской команды.
— После прошлой неудачной игры мы просили добавить в движении и концентрации, ребята нас услышали. Было много борьбы и единоборств, мы одержали хорошую командную победу. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.
– Что стало ключевым фактором для победы?
– У нас ещё в прошлом сезоне был момент, когда после ярких матчей выдавали не очень хорошую игру. Работаем в первую очередь над этим. Предыдущее дерби провели не так, как хотелось, и сегодня было важно правильно отреагировать. В принципе, это получилось, один из основных моментов – правильно воспринимать своё состояние. Если брать эту игру в целом, то характер сказался. Игру можно разбить на отрезки, когда было много удалений. Но мы одержали командую победу за счёт характера, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.
