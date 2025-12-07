Скидки
Гатиятулин назвал ключевой фактор победы «Ак Барса» в дерби с «Нефтехимиком»

Гатиятулин назвал ключевой фактор победы «Ак Барса» в дерби с «Нефтехимиком»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:1) и отметил характер хоккеистов казанской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 25:07 (5x4)     0:2 Барабанов (Пустозёров, Лучевников) – 30:16 (5x5)     1:2 Белозёров (Митякин, Душак) – 40:07 (5x4)     1:3 Дыняк (Бровкин, Карпухин) – 58:52 (en)    

— После прошлой неудачной игры мы просили добавить в движении и концентрации, ребята нас услышали. Было много борьбы и единоборств, мы одержали хорошую командную победу. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.

– Что стало ключевым фактором для победы?
– У нас ещё в прошлом сезоне был момент, когда после ярких матчей выдавали не очень хорошую игру. Работаем в первую очередь над этим. Предыдущее дерби провели не так, как хотелось, и сегодня было важно правильно отреагировать. В принципе, это получилось, один из основных моментов – правильно воспринимать своё состояние. Если брать эту игру в целом, то характер сказался. Игру можно разбить на отрезки, когда было много удалений. Но мы одержали командую победу за счёт характера, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

