«Должны реализовывать свои моменты». Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «Ак Барса»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин посетовал на нереализованные моменты в принципиальном матче с «Ак Барсом» (1:3).

– Сегодня мы увидели интересный, боевой и быстрый матч, где было много единоборств, борьбы и эмоций. К сожалению, нам не удаётся забить достаточное количество голов «Ак Барсу». Мы забили один гол, этого недостаточно для победы. Сегодня было много игры в неравных составах. В начале третьего периода мы играли в формате «5 на 3». Тогда мы создали пару моментов, но, к сожалению, отличиться не удалось.

– Не получилось уйти на перерыв с хорошим настроением. На ваш взгляд, несмотря на поражение, есть ли положительный момент?

– На самом деле, сегодня была неплохая игра. Думаю, зрителям, которые заполнили арену и дружно поддерживали обе команды, она понравилась. В принципе, с нашей стороны было хорошее движение, мы создавали много моментов. Сегодня мы часто играли в зоне соперника. Было приятно видеть взаимодействие ребят в чужой зоне. Но тем не менее мы должны реализовывать свои моменты, — цитирует Гришина пресс-служба клуба.