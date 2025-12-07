«Вашингтон» вызвал Тринеева из АХЛ, Леонард и Линдгрен внесены в список травмированных

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила, что команда вызвала российского нападающего Богдана Тринеева и вратаря Клэя Стивенсона из АХЛ. Кроме того, «Кэпиталз» поместили нападающего Райана Леонарда и голкипера Чарли Линдгрена в список травмированных.

23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 16 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+7», второе по количеству заброшенных шайб и третье по набранным очкам. В прошлом сезоне Тринеев набрал 22 (14+8) очка в 62 играх за «Херши».

Леонард получил травму после жёсткого силового приёма защитника «Анахайма» Джейкоба Трубы, который не получил удаления.