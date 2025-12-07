Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» вызвал Тринеева из АХЛ, Леонард и Линдгрен внесены в список травмированных

«Вашингтон» вызвал Тринеева из АХЛ, Леонард и Линдгрен внесены в список травмированных
Комментарии

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила, что команда вызвала российского нападающего Богдана Тринеева и вратаря Клэя Стивенсона из АХЛ. Кроме того, «Кэпиталз» поместили нападающего Райана Леонарда и голкипера Чарли Линдгрена в список травмированных.

23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 16 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+7», второе по количеству заброшенных шайб и третье по набранным очкам. В прошлом сезоне Тринеев набрал 22 (14+8) очка в 62 играх за «Херши».

Леонард получил травму после жёсткого силового приёма защитника «Анахайма» Джейкоба Трубы, который не получил удаления.

Материалы по теме
Форвард Райан Леонард превзошёл одно из достижений Овечкина за «Вашингтон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android