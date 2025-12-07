«Плюшевые мы. Добрые и уступчивые». Десятков — о поражении «Лады» от «Северстали»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о матче с «Северсталью» (2:3) и заявил, что команде не хватило жёсткости.

«Плюшевые мы, что тут говорить. Добрые и уступчивые, какими быть не должны. В первом периоде были моменты, чтобы решить исход матча. Во втором проиграли единоборства. Проигрывали много вбрасываний. Нам надо добавлять в характере. Всё остальное видно и лежит на поверхности.

Надо честно смотреть правде в глаза. Так не сражаются за победу, так не играют в контактных видах спорта, не играют при своих болельщиках. Боксёр пытается нанести удар, чтобы нокаутировать соперника, а мы принимаем удары эти на себя. Надо добавлять в агрессии и в физике. В паузу потренируем всё это. По характеру сегодняшняя игра не понравилась», – цитирует Десяткова пресс-служба клуба.