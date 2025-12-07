Козырев: традиционно матчи с «Ладой» у «Северстали» проходят в таком ключе

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев назвал важной победу в матче с «Ладой» (3:2), в котором череповецкая команда дважды отыгрывалась в счёте.

«Изначально мы хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые нашли возможность приехать и поддержать нашу команду. Мы это очень ценим. А то, что касается игры – сложный матч. На протяжении всей игры нам пришлось нагонять соперника. Традиционно матчи с «Ладой» у нас проходят в таком ключе. Нашли в себе силы, выиграли этот матч. Важная для нас победа», – цитирует Козырева пресс-служба череповецкого клуба.

Благодаря этой победе «Северсталь» ушла на перерыв в ранге лидера Западной конференции.