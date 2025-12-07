Козырев: традиционно матчи с «Ладой» у «Северстали» проходят в таком ключе
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев назвал важной победу в матче с «Ладой» (3:2), в котором череповецкая команда дважды отыгрывалась в счёте.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Алтыбармакян (Грошев, Сетдиков) – 08:22 (5x5) 1:1 Ильин (Давыдов, Аймурзин) – 12:27 (5x5) 2:1 Юрчо (Чивилёв, Кугрышев) – 24:32 (5x5) 2:2 Лишка (Грегуар, Камалов) – 39:37 (5x4) 2:3 Лишка (Давыдов, Скоренов) – 40:53 (5x5)
«Изначально мы хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые нашли возможность приехать и поддержать нашу команду. Мы это очень ценим. А то, что касается игры – сложный матч. На протяжении всей игры нам пришлось нагонять соперника. Традиционно матчи с «Ладой» у нас проходят в таком ключе. Нашли в себе силы, выиграли этот матч. Важная для нас победа», – цитирует Козырева пресс-служба череповецкого клуба.
Благодаря этой победе «Северсталь» ушла на перерыв в ранге лидера Западной конференции.
