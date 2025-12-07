Форвард «Салавата» — о поражении от ЦСКА: не хватило эмоций после матча с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:3) и заявил, что команде не хватило эмоций после победы над принципиальным соперником «Ак Барсом» в прошлой игре.
— Игра, на самом деле, получилась тяжёлой, но интересной. Мы не смогли найти ключи к их обороне.
— Начало было непростым — с чем это связано? Моментов было немного и у соперника, и у вас.
— Возможно, не хватило эмоций после предыдущей победы.
— Плюс серия, два тяжёлых выездных матча. Сейчас четыре игры подряд — это тоже могло повлиять?
— Да, могло, но списывать всё на это нельзя. Мы должны были забирать сегодняшний матч.
— Тем не менее, несмотря на поражение, что полезного можно вынести из сегодняшнего матча?
— В первую очередь — самоотдачу. В меньшинстве у нас была очень хорошая игра. Не хватило немного концентрации в концовке. Пропустили ненужные шайбы, — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.
