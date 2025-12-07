Скидки
Форвард «Салавата» — о поражении от ЦСКА: не хватило эмоций после матча с «Ак Барсом»

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:3) и заявил, что команде не хватило эмоций после победы над принципиальным соперником «Ак Барсом» в прошлой игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Коваленко (Гурьянов, Зернов) – 32:04 (5x5)     1:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 42:00 (5x5)     1:2 Ерёменко (Полтапов, Соркин) – 47:38 (5x5)     1:3 Долженков – 54:24 (5x5)    

— Игра, на самом деле, получилась тяжёлой, но интересной. Мы не смогли найти ключи к их обороне.

— Начало было непростым — с чем это связано? Моментов было немного и у соперника, и у вас.
— Возможно, не хватило эмоций после предыдущей победы.

— Плюс серия, два тяжёлых выездных матча. Сейчас четыре игры подряд — это тоже могло повлиять?
— Да, могло, но списывать всё на это нельзя. Мы должны были забирать сегодняшний матч.

— Тем не менее, несмотря на поражение, что полезного можно вынести из сегодняшнего матча?
— В первую очередь — самоотдачу. В меньшинстве у нас была очень хорошая игра. Не хватило немного концентрации в концовке. Пропустили ненужные шайбы, — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.

