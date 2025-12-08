Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кагарлицкий — о поражении от «Авангарда»: обидненько вышло. Соперник ничем не удивил

Кагарлицкий — о поражении от «Авангарда»: обидненько вышло. Соперник ничем не удивил
Комментарии

Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:5), в котором сочинский клуб вёл в счёте после второго периода. Третий период «Сочи» проиграл со счётом 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гуськов (Кагарлицкий, Эллис) – 12:10 (5x5)     1:1 Волков (Якупов, Чистяков) – 31:59 (5x5)     1:2 Гуськов (Эллис, Ли) – 34:08 (5x4)     2:2 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 49:09 (5x4)     3:2 Потуральски (Чистяков, Маклауд) – 51:16 (5x5)     4:2 Блажиевский (Пономарёв, Рашевский) – 53:29 (5x5)     5:2 Лажуа (Прохоркин) – 59:09 (en)    

— В матче с «Авангардом» «Сочи» два с половиной периода контролировал игру. Что случилось потом?
— На усталость валить не будем. Конечно, четвёртый матч на выезде, но где-то немного не дотерпели, где-то надо было попроще сыграть. Могли и должны были выигрывать, соперник ничем не удивил, так что обидненько получилось. Но идём дальше, — сказал Кагарлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Кагарлицким читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

Материалы по теме
«Авангард» одержал волевую победу над «Сочи», дважды отыгравшись в матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android