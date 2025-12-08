Кагарлицкий — о поражении от «Авангарда»: обидненько вышло. Соперник ничем не удивил
Поделиться
Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:5), в котором сочинский клуб вёл в счёте после второго периода. Третий период «Сочи» проиграл со счётом 0:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гуськов (Кагарлицкий, Эллис) – 12:10 (5x5) 1:1 Волков (Якупов, Чистяков) – 31:59 (5x5) 1:2 Гуськов (Эллис, Ли) – 34:08 (5x4) 2:2 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 49:09 (5x4) 3:2 Потуральски (Чистяков, Маклауд) – 51:16 (5x5) 4:2 Блажиевский (Пономарёв, Рашевский) – 53:29 (5x5) 5:2 Лажуа (Прохоркин) – 59:09 (en)
— В матче с «Авангардом» «Сочи» два с половиной периода контролировал игру. Что случилось потом?
— На усталость валить не будем. Конечно, четвёртый матч на выезде, но где-то немного не дотерпели, где-то надо было попроще сыграть. Могли и должны были выигрывать, соперник ничем не удивил, так что обидненько получилось. Но идём дальше, — сказал Кагарлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Кагарлицким читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
06:40
-
06:37
-
06:08
-
05:50
-
05:43
-
05:43
-
04:55
-
04:45
-
03:43
-
03:39
-
01:35
- 7 декабря 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:31
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:10
-
21:50
-
21:30
-
21:10
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:20
-
20:05
-
19:50