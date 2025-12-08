Кагарлицкий: неприятно сидеть и смотреть хоккей. Но это жизнь: все смотрят в паспорт

Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий высказался о том, что с трудом нашёл себе клуб в возрасте 36 лет.

— Необычная ситуация для вас – сезон начали только в ноябре. Наверное, впервые в карьере такое.

— Да, впервые. Конечно, неприятно просто сидеть и смотреть хоккей. Но это жизнь: сейчас все, к сожалению или к счастью, смотрят в паспорт. При неплохом прошлом сезоне было непросто мне найти команду. Поэтому очень благодарен руководству «Сочи» за доверие, за то, что дали шанс. Хочу доказать своей игрой, что меня ещё рано списывать, — сказал Кагарлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.