Кагарлицкий: вижу большую перспективу в «Сочи». Я приехал сюда не на один сезон

Комментарии

Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий заявил, что считает хорошими ближайшие перспективы сочинского клуба.

— Долго ли размышляли, когда «Сочи» на вас вышел? Всё-таки вы привыкли играть в командах с большими задачами, мечтаете выиграть Кубок Гагарина.
— Я вижу большую перспективу в «Сочи», верю в то, что мы сможем сыграть в плей-офф. Договорились за два дня буквально, я сильно долго не думал. Немного следил за командой, видел состав, видел, что много молодых и талантливых парней здесь, очень хотелось с ними поработать. Опять же, я приехал – по моим ощущением – не на один сезон, так что будем строить команду дальше, у неё есть отличные перспективы, — сказал Кагарлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Кагарлицким читайте на «Чемпионате»:
«Все смотрят в паспорт. А я хочу доказать — меня рано списывать». Интервью с Кагарлицким
Эксклюзив
