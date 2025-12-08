Скидки
«Сочи» нужно не две, а шесть побед подряд». Кагарлицкий — о турнирной ситуации клуба

«Сочи» нужно не две, а шесть побед подряд». Кагарлицкий — о турнирной ситуации клуба
Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий высказался о турнирном положении сочинского клуба, который расположился на последнем месте в таблице Западной конференции КХЛ.

— Несмотря на улучшившиеся результаты, «Сочи» до плей-офф далековато.
— Да, далековато, но ещё играть больше половины чемпионата, практически всё зависит от нас. Чтобы подниматься в таблице, нужно выдавать серию. Вот у нас было две победы подряд, а надо шесть побед подряд, тогда в таблице что-то будет меняться. Вот с «Авангардом» могли зацепить игру, уже было бы три победы перед паузой. Повторюсь: всё от нас зависит, а если не будем выигрывать, то и в таблицу смотреть не будет смысла, — сказал Кагарлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Кагарлицким читайте на «Чемпионате»:
«Все смотрят в паспорт. А я хочу доказать — меня рано списывать». Интервью с Кагарлицким
«Все смотрят в паспорт. А я хочу доказать — меня рано списывать». Интервью с Кагарлицким
