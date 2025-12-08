Скидки
«Голкипер уровня НХЛ, очень крутой». Кагарлицкий высказался о роли Самсонова в ХК «Сочи»

Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий высоко оценил мастерство голкипера Ильи Самсонова, вернувшегося из Национальной хоккейной лиги.

— С Самсоновым в воротах «Сочи» играет намного увереннее. Реально Илья так влияет?
— Безусловно. Самсон – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой. Но мы и в Пашку Хомченко верим, так что у нас в принципе вратарская бригада сильнейшая. Ребята всегда дают шанс на победу, шанс остаться в игре. Самсонов даже в матче с «Авангардом» хоть и пропустил четыре, но ни одной его ошибки, держал нас до последнего, — сказал Кагарлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Кагарлицким читайте на «Чемпионате»:
«Все смотрят в паспорт. А я хочу доказать — меня рано списывать». Интервью с Кагарлицким
«Все смотрят в паспорт. А я хочу доказать — меня рано списывать». Интервью с Кагарлицким
