Люзенков — о победе «Сибири» над «Барысом»: предполагали, что будет сложная игра

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе в матче с «Барысом» (2:1 Б).

«Предполагали, что будет сложная игра. Понятно, что соперники борются за путёвку в плей-офф. На протяжении всей игры мы неплохо действовали в средней зоне. Ключевыми моментами стали наши удаления в третьем периоде, в начале и в конце, где-то невынужденные. Ребята молодцы, в нужный момент выстояли, это тоже было ключевым моментом. Когда «4 на 6» играли и шайба в лезвие попадает, выскакивает – остаёмся практически «3 на 6», и здесь уже мы не смогли выстоять до конца. Но всё-таки молодцы, собрались, овертайм и на буллитах вытащили ещё одно очко.

Хорошо, что после игры со «Спартаком» у нас была пара дней, чтобы восстановиться, привести эмоции в порядок. Такие игры эмоционально выхлёстывают, когда ты крупно ведёшь в счёте, а потом уступаешь. Но нашей команде сейчас нужно проходить многие ситуации, и мы не сильно загружались по поводу того, что отдали игру. Мы уже мыслями были в том, что надо приехать сюда и по возможности забрать игру», — цитирует Люзенкова пресс-служба КХЛ.