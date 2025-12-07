Скидки
Хоккей Новости

«Сегодня нужно было побеждать». Кравец — о поражении «Барыса» от «Сибири»

Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 Б) и посетовал на нереализованные моменты и проигранную буллитную серию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Неколенко) – 28:54 (5x5)     1:1 Морелли (Томпсон, Уолш) – 58:26 (6x4)     1:2 Уилсон – 65:00    

«Хочу поблагодарить болельщиков, очень хорошо поддерживали нас на протяжении всего матча. Очень тяжёлая игра, знали, что с «Сибирью» такая будет: команда практически всё время откатывается, играет на контратаках, сложно пройти их оборону. Не всегда у нас получались раскаты, подставления. Ну и потом приходится всё время борьбу выигрывать, а это было не всегда. Поэтому такая была игра, вязкая. Вроде бросаем, давим, создаём какие-то полумоменты, но опасных моментов практически не было. Хорошо, что забили в большинстве, вытащили. Но в овертайме, конечно, нужно было использовать моменты, которые мы создали. Мы за овертайм создали больше моментов, чем за всю игру.

А буллиты, как я всегда говорю –это мастерство. К сожалению, в очередной раз нам не хватило мастерства, чтобы выиграть игру. Поэтому с не очень хорошим настроением уходим на перерыв. Сегодня, конечно, нужно было побеждать. В овертайме вратарь действительно выручил соперника. А на протяжении всей игры мы не создавали достаточно моментов. Нападение сегодня не было таким уж хорошим, как мы бы хотели», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

