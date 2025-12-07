Результаты матчей КХЛ на 7 декабря 2025 года

Сегодня, 7 декабря, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 7 декабря 2025 года (время московское):

СКА – «Амур» — 3:4 Б;

«Авангард» – «Спартак» — 7:5;

«Трактор» – «Динамо» М — 4:8;

«Салават Юлаев» – ЦСКА — 1:3;

«Барыс» – «Сибирь» — 1:2 Б;

«Лада» – «Северсталь» — 2:3;

«Нефтехимик» – «Ак Барс» — 1:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 49 очками после 36 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 53 очка после 34 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.