Результаты матчей ВХЛ на 7 декабря 2025 года

Сегодня, 7 декабря, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 7 декабря 2025 года:

«Торос» – «Звезда» — 3:2 Б;

«Югра» – «Кристалл» — 1:0;

АКМ – «Омские Крылья» — 4:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 51 очком после 31 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.