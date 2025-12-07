Результаты матчей МХЛ на 7 декабря 2025 года

Сегодня, 7 декабря, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 7 декабря 2025 года:

«Амурские Тигры» – Академия СКА — 2:3;

«Сахалинские Акулы» – МХК «Динамо-Карелия» — 4:1;

МХК «Молот» – «Красноярские Рыси» — 3:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 48 очками после 27 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.