Гол Ничушкина принёс «Колорадо» победу в выездном матче с «Филадельфией»

В Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфией Флайерз» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Голом отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Шайба россиянина стала победной в матче. Ещё по голу в составе «лавин» забили Брент Бёрнс, Брок Нельсон. За «Филадельфию» отличились Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. Лучший бомбардир текущего сезона нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился результативной передачей.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», «Филадельфия» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». Обе игры пройдут 10 декабря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.