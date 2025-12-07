Скидки
Филадельфия – Колорадо, результат матча 7 декабря 2025, счет 2:3, НХЛ 2025/2026

Гол Ничушкина принёс «Колорадо» победу в выездном матче с «Филадельфией»
В Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфией Флайерз» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали гости со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Кутюрье (Юульсен, Типпетт) – 02:09     1:1 Бёрнс (Нечас, Друри) – 08:28     1:2 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 19:08 (pp)     1:3 Ничушкин (Олофссон, Тэйвз) – 21:47     2:3 Конечны (Андре, Дворак) – 25:58    

Голом отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Шайба россиянина стала победной в матче. Ещё по голу в составе «лавин» забили Брент Бёрнс, Брок Нельсон. За «Филадельфию» отличились Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. Лучший бомбардир текущего сезона нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился результативной передачей.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», «Филадельфия» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». Обе игры пройдут 10 декабря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

