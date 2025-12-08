«Питтсбург» сообщил о травме Евгения Малкина

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил повреждение верхней части тела и не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз».

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 26 матчах в регулярных чемпионатах, в которых записал в свой актив 8 голов и 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «+5».

Всего в регулярных чемпионатах на его счету 1239 матчей, в которых он забил 522 гола и сделал 853 результативные передачи при коэффициенте полезности «+33».

На данный момент «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 33 очка.