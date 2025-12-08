20 сейвов Тарасова помогли «Флориде» обыграть «Айлендерс». Цыплаков и Шабанов — без очков

В ночь с 7 на 8 декабря мск на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс», победу в котором со счётом 4:1 одержали победу хозяева льда.

В составе победителей голами отметились Увис Балинскис, Картер Вераге, Сет Джонс и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 20 сейвов. Сергей Бобровский данный матч пропустил. Единственную шайбу в составе гостей забросил Мэтью Барзал. Российские форварды Максим Шабанов (-2) и Максим Цыплаков (1) очков не набрали.

В следующем матче «Флорида» на выезде сыграет с «Юта Мамонт» 11 декабря. «Айлендерс» встретятся на своём льду с «Вегас Голден Найтс» 10 декабря.