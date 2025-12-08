Скидки
20 сейвов Тарасова помогли «Флориде» обыграть «Айлендерс». Цыплаков и Шабанов — без очков

В ночь с 7 на 8 декабря мск на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс», победу в котором со счётом 4:1 одержали победу хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Балинскис (Самоскевич, Грир) – 12:14     2:0 Вераге (Питри) – 27:05     2:1 Барзал (Шефер, Пулок) – 29:03     3:1 Джонс (Лунделль, Райнхарт) – 53:57     4:1 Райнхарт (Форслинг) – 57:06    

В составе победителей голами отметились Увис Балинскис, Картер Вераге, Сет Джонс и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 20 сейвов. Сергей Бобровский данный матч пропустил. Единственную шайбу в составе гостей забросил Мэтью Барзал. Российские форварды Максим Шабанов (-2) и Максим Цыплаков (1) очков не набрали.

В следующем матче «Флорида» на выезде сыграет с «Юта Мамонт» 11 декабря. «Айлендерс» встретятся на своём льду с «Вегас Голден Найтс» 10 декабря.

Календарь регулярки НХЛ
Турнирная таблица регулярки НХЛ
