«Каролина» с Кочетковым проиграла «Сан-Хосе», у Свечникова — передача

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Сан-Хосе» забивали Коллин Граф, Йон Клингберг, Александер Веннберг и Маклин Селебрини. Российский защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

За «Каролину» отличился Джордан Стаал. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей. Защитник Александр Никишин не набрал очков в этой встрече. Голкипер Пётр Кочетков сделал 18 сейвов.