«Каролина» с Кочетковым проиграла «Сан-Хосе», у Свечникова — передача
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Селебрини, Смит) – 00:33 1:1 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 13:18 (pp) 1:2 Клингберг (Селебрини, Курашев) – 27:54 1:3 Веннберг (Эклунд, Клингберг) – 35:14 (pp) 1:4 Селебрини (Веннберг) – 58:40
В составе «Сан-Хосе» забивали Коллин Граф, Йон Клингберг, Александер Веннберг и Маклин Селебрини. Российский защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.
За «Каролину» отличился Джордан Стаал. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей. Защитник Александр Никишин не набрал очков в этой встрече. Голкипер Пётр Кочетков сделал 18 сейвов.
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
04:55
-
04:45
-
03:43
-
03:39
-
01:35
- 7 декабря 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:31
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:10
-
21:50
-
21:30
-
21:10
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:20
-
20:05
-
19:50
-
19:40
-
19:20
-
19:05
-
18:58
-
18:51
-
18:40
-
18:34
-
18:31
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:13
-
18:05