Главная Хоккей Новости

Каролина – Сан-Хосе, результат матча 8 декабря 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Каролина» с Кочетковым проиграла «Сан-Хосе», у Свечникова — передача
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Селебрини, Смит) – 00:33     1:1 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 13:18 (pp)     1:2 Клингберг (Селебрини, Курашев) – 27:54     1:3 Веннберг (Эклунд, Клингберг) – 35:14 (pp)     1:4 Селебрини (Веннберг) – 58:40    

В составе «Сан-Хосе» забивали Коллин Граф, Йон Клингберг, Александер Веннберг и Маклин Селебрини. Российский защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

За «Каролину» отличился Джордан Стаал. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей. Защитник Александр Никишин не набрал очков в этой встрече. Голкипер Пётр Кочетков сделал 18 сейвов.

Комментарии
