«Даллас» в серии буллитов обыграл «Питтсбург», у Кросби – передача
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев в серии буллитов (2:2, 1:0 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Дьюар (Лизотт, Аччари) – 18:18 1:1 Бенн (Хинц, Робертсон) – 21:27 1:2 Новак (Летанг, Кросби) – 25:56 2:2 Хейсканен (Джонстон, Рантанен) – 58:11 3:2 Рантанен – 65:00
В составе «Питтсбурга» забивали Коннор Дьюар и Томми Новак. Канадский нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей. Российский нападающий Евгений Малкин не принимал участие в матче из-за травмы.
За «Даллас» отличились Джейми Бенн и Миро Хейсканен. Победный буллит реализовал Микко Рантанен.
В следующем матче регулярного чемпионата «Даллас» встретится с «Виннипег Джетс». «Питтсбург», в свою очередь, сыграет с «Анахайм Дакс».
