«Даллас» в серии буллитов обыграл «Питтсбург», у Кросби – передача

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев в серии буллитов (2:2, 1:0 Б).

В составе «Питтсбурга» забивали Коннор Дьюар и Томми Новак. Канадский нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей. Российский нападающий Евгений Малкин не принимал участие в матче из-за травмы.

За «Даллас» отличились Джейми Бенн и Миро Хейсканен. Победный буллит реализовал Микко Рантанен.

В следующем матче регулярного чемпионата «Даллас» встретится с «Виннипег Джетс». «Питтсбург», в свою очередь, сыграет с «Анахайм Дакс».