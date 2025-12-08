Скидки
Даллас – Питтсбург, результат матча 8 декабря 2025, счет 3:2 (Б), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Даллас» в серии буллитов обыграл «Питтсбург», у Кросби – передача
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев в серии буллитов (2:2, 1:0 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Дьюар (Лизотт, Аччари) – 18:18     1:1 Бенн (Хинц, Робертсон) – 21:27     1:2 Новак (Летанг, Кросби) – 25:56     2:2 Хейсканен (Джонстон, Рантанен) – 58:11     3:2 Рантанен – 65:00    

В составе «Питтсбурга» забивали Коннор Дьюар и Томми Новак. Канадский нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей. Российский нападающий Евгений Малкин не принимал участие в матче из-за травмы.

За «Даллас» отличились Джейми Бенн и Миро Хейсканен. Победный буллит реализовал Микко Рантанен.

В следующем матче регулярного чемпионата «Даллас» встретится с «Виннипег Джетс». «Питтсбург», в свою очередь, сыграет с «Анахайм Дакс».

