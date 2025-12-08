Скидки
Кросби повторил редкое достижение Гретцки и Дионна в истории НХЛ

Кросби повторил редкое достижение Гретцки и Дионна в истории НХЛ
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в 14-й раз в карьере набрал минимум 80 очков в календарном году. Лишь двое игроков в истории НХЛ достигали такого же показателя или превосходили его: Уэйн Гретцки (16 раз) и Марсель Дионн (15 раз).

В матче с регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (2:3 Б) Кросби отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кросби принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 12 результативных передач при коэффициенте полезности «-1».

Всего за карьеру в НХЛ на его счету 643 гола и 1074 результативные передачи в 1379 играх.

