Панарин вышел на десятое место по очкам в истории «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в овертайме «Вегас Голден Найтс» (2:3), российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал ассист и вышел на десятое место по очкам в истории команды. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На счету Панарина теперь 582 (196+386) очка в 461 игре. Он повторил результат американского форварда Криса Крайдера (326+256 в 883 матчах).

В текущем сезоне российский форвард в 31 матче за клуб из Нью-Йока набрал 22 (10+22) очка. В общей сложности у Артемия Панарина сейчас 311 заброшенных шайб и 590 результативных передач.