Панарин вышел на десятое место по очкам в истории «Рейнджерс»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в овертайме «Вегас Голден Найтс» (2:3), российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал ассист и вышел на десятое место по очкам в истории команды. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер, Стоун) – 00:36 1:1 Зибанеджад (Робертсон) – 29:08 2:1 Лафреньер (Зибанеджад, Панарин) – 33:01 2:2 Гертл (Стоун, Айкел) – 59:08 2:3 Айкел (Теодор, Хауден) – 64:52
На счету Панарина теперь 582 (196+386) очка в 461 игре. Он повторил результат американского форварда Криса Крайдера (326+256 в 883 матчах).
В текущем сезоне российский форвард в 31 матче за клуб из Нью-Йока набрал 22 (10+22) очка. В общей сложности у Артемия Панарина сейчас 311 заброшенных шайб и 590 результативных передач.
