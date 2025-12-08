Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин вышел на десятое место по очкам в истории «Рейнджерс»

Панарин вышел на десятое место по очкам в истории «Рейнджерс»
Комментарии

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в овертайме «Вегас Голден Найтс» (2:3), российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал ассист и вышел на десятое место по очкам в истории команды. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер, Стоун) – 00:36     1:1 Зибанеджад (Робертсон) – 29:08     2:1 Лафреньер (Зибанеджад, Панарин) – 33:01     2:2 Гертл (Стоун, Айкел) – 59:08     2:3 Айкел (Теодор, Хауден) – 64:52    

На счету Панарина теперь 582 (196+386) очка в 461 игре. Он повторил результат американского форварда Криса Крайдера (326+256 в 883 матчах).

В текущем сезоне российский форвард в 31 матче за клуб из Нью-Йока набрал 22 (10+22) очка. В общей сложности у Артемия Панарина сейчас 311 заброшенных шайб и 590 результативных передач.

Материалы по теме
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о достижении рубежа в 900 очков в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android