Ассист Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Вегасу» в овертайме матча НХЛ

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс». Победу одержали гости в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей голами отметились Бретт Хауден, Томаш Гертл и Джек Айкел (1+1). Российские форварды Павел Дорофеев (1) и Иван Барбашёв (-1) очков в матче не набрали.
У хозяев льда голы забивали Мика Зибанеджад (1+1) и Алекси Лафреньер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился в данной встрече результативной передачей. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-2».
В следующем матче «Рейнджерс» встретятся в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 11 декабря. «Вегас» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» 10 декабря.
