Нью-Йорк Рейнджерс — Вегас Голден Найтс, результат матча 8 декабря 2025, счёт 2:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Панарин

Ассист Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Вегасу» в овертайме матча НХЛ
Комментарии

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс». Победу одержали гости в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер, Стоун) – 00:36     1:1 Зибанеджад (Робертсон) – 29:08     2:1 Лафреньер (Зибанеджад, Панарин) – 33:01     2:2 Гертл (Стоун, Айкел) – 59:08     2:3 Айкел (Теодор, Хауден) – 64:52    

В составе победителей голами отметились Бретт Хауден, Томаш Гертл и Джек Айкел (1+1). Российские форварды Павел Дорофеев (1) и Иван Барбашёв (-1) очков в матче не набрали.

У хозяев льда голы забивали Мика Зибанеджад (1+1) и Алекси Лафреньер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился в данной встрече результативной передачей. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-2».

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 11 декабря. «Вегас» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» 10 декабря.

Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одолеть «Монреаль». У Демидова — ассист

Лучшие российские хоккеисты:

Новости. Хоккей
