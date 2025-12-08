Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 8 декабря 2025, счет 2:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» «всухую» обыграл на своём льду «Коламбус», Овечкин без результативных действий
Комментарии

В ночь с 7 на 8 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чикран (Уилсон, Бовиллье) – 20:50     2:0 Протас (Фехервари) – 58:34    

Заброшенные шайбы на счету Джейкоба Чикрана и Алексея Протаса.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

Хоккеисты «Блю Джекетс» Иван Проворов, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, представляющие Россию, очков в матче не набрали.

В следующей встрече «Вашингтон Кэпиталз» встретится дома с «Каролиной Харрикейнз» 12 декабря. «Коламбус Блю Джекетс» сыграет также с «Каролиной», только дома и 10 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Известный хоккейный агент: Овечкин — 100% спортсмен года в России, ещё упомянул бы Дёмина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android