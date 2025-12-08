«Вашингтон» «всухую» обыграл на своём льду «Коламбус», Овечкин без результативных действий

В ночь с 7 на 8 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Заброшенные шайбы на счету Джейкоба Чикрана и Алексея Протаса.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

Хоккеисты «Блю Джекетс» Иван Проворов, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, представляющие Россию, очков в матче не набрали.

В следующей встрече «Вашингтон Кэпиталз» встретится дома с «Каролиной Харрикейнз» 12 декабря. «Коламбус Блю Джекетс» сыграет также с «Каролиной», только дома и 10 декабря.