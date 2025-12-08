Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одолеть «Монреаль». У Демидова — ассист
В канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Монреаль Канадиенс» и «Сент-Луис Блюз». Победу одержали гости со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Фаулер, Холлоуэй) – 08:57 (pp) 1:1 Хатсон (Болдюк, Davidson) – 12:20 2:1 Кофилд (Судзуки, Добсон) – 19:03 2:2 Холлоуэй (Шенн, Парэйко) – 20:26 2:3 Бучневич (Томас, Фолк) – 21:05 2:4 Шенн (Холлоуэй, Жозеф) – 50:24 3:4 Добсон (Мэтисон, Демидов) – 56:15
В составе победителей голами отметились Брэйден Шенн (дубль), Дилан Холлоуэй (1+2) и российский форвард Павел Бучневич. У гостей голы забивали Лэйн Хатсон, Коул Кофилд и Ноа Добсон. Российский нападающий Иван Демидов отметился в данной встрече результативной передачей.
В следующем матче «Монреаль» встретится на своём льду с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Сент-Луис» сыграет дома с «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут 10 декабря.
