Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одолеть «Монреаль». У Демидова — ассист

В канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Монреаль Канадиенс» и «Сент-Луис Блюз». Победу одержали гости со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Брэйден Шенн (дубль), Дилан Холлоуэй (1+2) и российский форвард Павел Бучневич. У гостей голы забивали Лэйн Хатсон, Коул Кофилд и Ноа Добсон. Российский нападающий Иван Демидов отметился в данной встрече результативной передачей.

В следующем матче «Монреаль» встретится на своём льду с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Сент-Луис» сыграет дома с «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут 10 декабря.

