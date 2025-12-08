Скидки
Монреаль Канадиенс — Сент-Луис Блюз, результат матча 8 декабря 2025, счёт 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Бучневич

Гол Бучневича помог «Сент-Луису» одолеть «Монреаль». У Демидова — ассист
Комментарии

В канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Монреаль Канадиенс» и «Сент-Луис Блюз». Победу одержали гости со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Фаулер, Холлоуэй) – 08:57 (pp)     1:1 Хатсон (Болдюк, Davidson) – 12:20     2:1 Кофилд (Судзуки, Добсон) – 19:03     2:2 Холлоуэй (Шенн, Парэйко) – 20:26     2:3 Бучневич (Томас, Фолк) – 21:05     2:4 Шенн (Холлоуэй, Жозеф) – 50:24     3:4 Добсон (Мэтисон, Демидов) – 56:15    

В составе победителей голами отметились Брэйден Шенн (дубль), Дилан Холлоуэй (1+2) и российский форвард Павел Бучневич. У гостей голы забивали Лэйн Хатсон, Коул Кофилд и Ноа Добсон. Российский нападающий Иван Демидов отметился в данной встрече результативной передачей.

В следующем матче «Монреаль» встретится на своём льду с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Сент-Луис» сыграет дома с «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут 10 декабря.

