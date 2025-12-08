Скидки
Анахайм Дакс – Чикаго Блэкхоукс, результат матча 8 декабря 2025, счет 7:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Анахайм» крупно обыграл «Чикаго» на своём льду, у Минтюкова ассист
Комментарии

В ночь с 7 на 8 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 7:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
7 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Труба – 10:16     2:0 Мактавиш (Сеннеке, Готье) – 26:40 (pp)     3:0 Сеннеке (Готье, Гудас) – 29:26     4:0 Киллорн (Строум, Минтюков) – 36:09     5:0 Карлссон (Крайдер, Терри) – 37:23     6:0 Карлссон (Крайдер, Лакомб) – 40:15 (pp)     6:1 Бертуцци (Бедард, Левшунов) – 41:40 (pp)     7:1 Ватрано (Целльвегер, Строум) – 58:08    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейкоб Труба, Мэйсон Мактавиш, Беккетт Сеннеке, Алекс Киллорн, Лео Карлссон (2) и Фрэнк Ватрано. Российский защитник Павел Минтюков записал на свой счёт результативную передачу.

Единственную шайбу гостей забросил Тайлер Бертуцци.

В следующей встрече «Анахайм Дакс» встретится на выезде с «Питтсбург Пингвинз» 10 декабря. «Чикаго Блэкхоукс» сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 11 декабря.

