«Анахайм» крупно обыграл «Чикаго» на своём льду, у Минтюкова ассист

В ночь с 7 на 8 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейкоб Труба, Мэйсон Мактавиш, Беккетт Сеннеке, Алекс Киллорн, Лео Карлссон (2) и Фрэнк Ватрано. Российский защитник Павел Минтюков записал на свой счёт результативную передачу.

Единственную шайбу гостей забросил Тайлер Бертуцци.

В следующей встрече «Анахайм Дакс» встретится на выезде с «Питтсбург Пингвинз» 10 декабря. «Чикаго Блэкхоукс» сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 11 декабря.