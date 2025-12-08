Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сократил до трёх матчей отставание от Шэнахана по числу проведённых игр в НХЛ

Овечкин сократил до трёх матчей отставание от Шэнахана по числу проведённых игр в НХЛ
Комментарии

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Коламбус Блю Джекетс». Игра проходила в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Таким образом, Овечкин провёл свой 1521-й матч в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чикран (Уилсон, Бовиллье) – 20:50     2:0 Протас (Фехервари) – 58:34    

В истории североамериканской лиги Овечкин идёт на 22-м месте по количеству сыгранных матчей. На 21-й строчке рейтинга находится Брэндан Шэнахан, в активе которого 1524 матча.

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах является Патрик Марло — 1779. Из действующих игроков лиги больше всех матчей провёл выступающий за «Колорадо Эвеланш» канадский защитник Брент Бёрнс (1526).

Материалы по теме
Успех «Вашингтона», провал «Питтсбурга». Как Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ?
Успех «Вашингтона», провал «Питтсбурга». Как Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ?

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android