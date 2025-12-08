Овечкин сократил до трёх матчей отставание от Шэнахана по числу проведённых игр в НХЛ

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Коламбус Блю Джекетс». Игра проходила в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Таким образом, Овечкин провёл свой 1521-й матч в НХЛ.

В истории североамериканской лиги Овечкин идёт на 22-м месте по количеству сыгранных матчей. На 21-й строчке рейтинга находится Брэндан Шэнахан, в активе которого 1524 матча.

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах является Патрик Марло — 1779. Из действующих игроков лиги больше всех матчей провёл выступающий за «Колорадо Эвеланш» канадский защитник Брент Бёрнс (1526).

Главные рекорды Александра Овечкина: